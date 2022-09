F1 | Carlos Sainz | “Crediamo di poter contrastare la Red Bull a Singapore | qualifiche molto importanti”

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 settembre 2022) Chiudere nel migliore dei modi. E’ stata una stagione particolare per la Ferrari quella del Mondiale 2022 di F1. Nella prima parte la F1-75 ha dimostrato di essere la miglior vettura, ma è mancata concretezza per i tanti errori commessi dal team e in parte anche dai piloti. Nella seconda, invece, la Redha preso decisamente il largo e la situazione di classifica nettamente favorevole a Max Verstappen parla chiaro. Lo spagnoloci ha messo un po’ a comprendere come portare al limite la monoposto di Maranello a effetto suolo, ma nelle ultime apparizioni il feeling dell’iberico con la macchina si è assestato su standard piuttosto elevati. Per questo, si può guardare con ambizione al fine-settimana di, 17° round del campionato. Su questa pista cittadina la Rossa dovrebbe trovarsi bene, visto che ...