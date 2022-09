Elezioni in Italia, Biden: “Neppure qui possiamo stare tranquilli” (Di giovedì 29 settembre 2022) La vittoria della destra alle Elezioni in Italia impressiona Joe Biden, che la menziona come monito. Il presidente degli Stati Uniti ha infatti accennato al risultato del voto Italiano durante una raccolta fondi organizzata dai Governatori democratici, invitandoli a “non essere ottimisti” sul futuro della democrazia. Il riferimento di Biden era però soprattutto alle Elezioni di medio termine negli Usa, le cosiddette Elezioni di mid-term, che cadono, cioè, a metà mandato presidenziale. Si svolgeranno il prossimo 8 novembre e potrebbero vedere gli antagonisti dei democratici, ossia i repubblicani che appoggiarono Donald Trump, conquistare la maggioranza in entrambi i rami del Congresso: Camera dei Rappresentanti e Senato. “Avete appena visto cosa è ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 29 settembre 2022) La vittoria della destra alleinimpressiona Joe, che la menziona come monito. Il presidente degli Stati Uniti ha infatti accennato al risultato del votono durante una raccolta fondi organizzata dai Governatori democratici, invitandoli a “non essere ottimisti” sul futuro della democrazia. Il riferimento diera però soprattutto alledi medio termine negli Usa, le cosiddettedi mid-term, che cadono, cioè, a metà mandato presidenziale. Si svolgeranno il prossimo 8 novembre e potrebbero vedere gli antagonisti dei democratici, ossia i repubblicani che appoggiarono Donald Trump, conquila maggioranza in entrambi i rami del Congresso: Camera dei Rappresentanti e Senato. “Avete appena visto cosa è ...

