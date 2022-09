ASCOLTI TV 28 SETTEMBRE 2022: VINCE MONTALBANO (18,3%), LA PRIMA DI EMIGRATIS (16,9%), CHI L’HA VISTO (10,4%), MATANO (22,5%) VS D’URSO (16,3%), IL PARADISO (21,4%), AMICI IN REPLICA (20,6%) (Di giovedì 29 settembre 2022) ASCOLTI TV 28 SETTEMBRE 2022 · Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 – 1063 20.44Tg1 Mattina – 658 14.43UnoMattina – 784 17.90Storie Italiane – 777 19.00Storie Italiane – 872 17.70È Sempre Mezzogiorno! – 1544 16.35Tg1 – 3407 26.71Pres. Oggi è un Altro Giorno – v. nettoOggi è un Altro Giorno – 1568 15.40PARADISO delle Signore – 1734 21.43Pres. Vita in Diretta – 1668 21.80Vita in Diretta – 2005 22.50Reazione a Catena – 2785 23.56Reazione a Catena – 4158 26.60Tg1 – 5201 26.91Soliti Ignoti – 4185 19.92Il Commissario MONTALBANO – 3130 18.28 1311 13.18 219 11.31 2413 23.69Porta a Porta – 721 11.66 PRIMA Pagina – xTg5 – 1296 24.89Mattino 5 News – 977 21.26Mattino 5 News – 765 18.77Forum – 1328 19.52Tg5 – 2713 ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 29 settembre 2022)TV 28· Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 – 1063 20.44Tg1 Mattina – 658 14.43UnoMattina – 784 17.90Storie Italiane – 777 19.00Storie Italiane – 872 17.70È Sempre Mezzogiorno! – 1544 16.35Tg1 – 3407 26.71Pres. Oggi è un Altro Giorno – v. nettoOggi è un Altro Giorno – 1568 15.40delle Signore – 1734 21.43Pres. Vita in Diretta – 1668 21.80Vita in Diretta – 2005 22.50Reazione a Catena – 2785 23.56Reazione a Catena – 4158 26.60Tg1 – 5201 26.91Soliti Ignoti – 4185 19.92Il Commissario– 3130 18.28 1311 13.18 219 11.31 2413 23.69Porta a Porta – 721 11.66Pagina – xTg5 – 1296 24.89Mattino 5 News – 977 21.26Mattino 5 News – 765 18.77Forum – 1328 19.52Tg5 – 2713 ...

