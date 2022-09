Al via la nuova stagione operistica di Arte Opera (Di giovedì 29 settembre 2022) MILANO – Il 6 ottobre, con il Lakmé di Léo Delibe in diretta dall’Opéra Comique di Parigi, pArte la nuova stagione operistica del canale culturale Arte, realizzata in collaborazione con 22 dei principali teatri d’Opera e festival europei. Inoltre dal 1° ottobre sarà online il documentario “Enrico Caruso: una voce per l’eternità”. Portare l’Opera nelle case degli europei: con questo obiettivo il canale culturale europeo Arte lancia la stagione 2022/2023 della sua offerta di Opera digitale “Arte Opera Season” (Arte.tv/Opera), disponibile dal 6 ottobre. Dal 2018 Arte cura la propria stagione operistica ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 29 settembre 2022) MILANO – Il 6 ottobre, con il Lakmé di Léo Delibe in diretta dall’Opéra Comique di Parigi, pladel canale culturale, realizzata in collaborazione con 22 dei principali teatri d’e festival europei. Inoltre dal 1° ottobre sarà online il documentario “Enrico Caruso: una voce per l’eternità”. Portare l’nelle case degli europei: con questo obiettivo il canale culturale europeolancia la2022/2023 della sua offerta didigitale “Season” (.tv/), disponibile dal 6 ottobre. Dal 2018cura la propria...

