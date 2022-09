Addio a Michele D’Agostino, storico sindacalista della Uil (Di giovedì 29 settembre 2022) Si è spento nella notte a 70 anni Michele D’Agostino, storico sindacalista della Uil di Genova. “Ex dipendente di Italcantieri – ricordano dal sindacato – poi Fincantieri, per anni nell’FLM (federazione lavoratori metalmeccanici) per poi fare scelta della Uilm allo scioglimento di quella che stava diventando – di fatto – la quarta confederazione. Michele D’Agostino ha seguito per più di vent’anni le vicende di Fincantieri e della cantieristica nella sua Sestri Ponente e a Genova, ha difeso il lavoro nelle acciaierie di Cornigliano e ha seguito altri progetti in altre industrie piccole e medie”.”Contestualmente – sottolinea la UIL – è stato uno dei massimi esperti dell’ufficio vertenze della Uilm. Da una decina d’anni ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 settembre 2022) Si è spento nella notte a 70 anniUil di Genova. “Ex dipendente di Italcantieri – ricordano dal sindacato – poi Fincantieri, per anni nell’FLM (federazione lavoratori metalmeccanici) per poi fare sceltaUilm allo scioglimento di quella che stava diventando – di fatto – la quarta confederazione.ha seguito per più di vent’anni le vicende di Fincantieri ecantieristica nella sua Sestri Ponente e a Genova, ha difeso il lavoro nelle acciaierie di Cornigliano e ha seguito altri progetti in altre industrie piccole e medie”.”Contestualmente – sottolinea la UIL – è stato uno dei massimi esperti dell’ufficio vertenzeUilm. Da una decina d’anni ...

