Achille Totaro | dall' Msi a Giorgia Meloni ' Ora ci prendiamo Palazzo Vecchio'

LA NAZIONE

Da sempre militante della destra, il senatore uscente di FdI ha ceduto il passo nella corsa elettorale. 'Ma sono felice lo stesso per questo risultato incredibile e resto un soldato al servizio del ...... al suo posto Monti lancia Insolito 19' giallo inevitabile per Antonelli, intervento sul tendine d'di Caputo. Impatto davvero doloroso 15' GOL PAZZESCO DI, UN RIMBALZO E DESTRO ... Achille Totaro, dall’Msi a Giorgia "Ora ci prendiamo Palazzo Vecchio" Da sempre militante della destra, il senatore uscente di FdI ha ceduto il passo nella corsa elettorale. "Ma sono felice lo stesso per questo risultato incredibile e resto un soldato al servizio del pa ...Da sempre militante della destra, il senatore uscente di FdI ha ceduto il passo nella corsa elettorale "Ma sono felice lo stesso per questo risultato incredibile e resto un soldato al servizio del par ...