Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 settembre 2022)DEL 28 SETTEMBREORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LASULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-SEGNALANDO CODE PER LAVORI TRA ORTE E ATTIGLIANO PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE FIRENZE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA TUSCOLANA E L’APPIA. SI RALLENTA INVECE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E AVANTI TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI. TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA PALOMBARESE TRA VIA DI SANTA LUCIA E VIA MONTE BIANCO. SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASILINA TRA VIA WALTER TOBAGI E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. INFINE CODE SULLA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E SPINACETO IN ENTRAMBI I SENSI DI ...