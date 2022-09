Venezuela | disastro Maduro | la crisi migratoria è peggio di quella ucraina

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 28 settembre 2022) 11 milioni di cubani al buio dopo un blackout generale Le piogge torrenziali causate dall’uragano Ian hanno causato interruzioni di corrente in tutta l’isola, secondo i media statali. I blackout dovuti a guasti alle centrali elettriche antiquate sono lunghi e frequenti da mesi a Cuba ma da ieri notte tutta l’isola di 11,2 milioni di abitanti è senza elettricità. ”In nessuna zona” del Paese c’è luce a causa di “un guasto” relativo alle condizioni meteorologiche dovute al passaggio dell’uragano Ian, ha confermato l’Unione elettrica statale (UNE). In un breve comunicato la società ha riferito che “il Sistema Elettrico Nazionale presenta una condizione eccezionale, zero produzione di energia elettrica (nessun servizio elettrico al Paese)”. Secondo Juventud Rebelde, il crack è avvenuto alle 17:57 ora locale. “Attualmente, si lavora alla riconnessione del sistema, i lavori dureranno sino a ...