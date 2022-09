Tiro a volo, Mondiali 2022: eliminate tutte le azzurre del trap individuale femminile (Di mercoledì 28 settembre 2022) Oggi, mercoledì 28 settembre, sono proseguite le qualificazioni del trap individuale femminile dei Mondiali di Tiro a volo, in corso ad Osijek, Croazia: non ci sono state buone notizie per l’Italia, che ha dovuto rinviare l’appuntamento con la seconda carta olimpica, dato che dopo i 125 piattelli delle qualificazioni tutte le azzurre sono state eliminate. Dopo gli shoot-off le migliori otto tiratrici disputeranno i Ranking Match, e le prime due di ciascuna serie passeranno alla finale, che assegnerà, oltre alle medaglie ed al titolo iridato, ulteriori carte olimpiche: saranno in tutto 4 i pass in palio (massimo 1 per Nazione). In testa alle qualificazioni chiude con 122/125 la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, mentre alle sue spalle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) Oggi, mercoledì 28 settembre, sono proseguite le qualificazioni deldeidi, in corso ad Osijek, Croazia: non ci sono state buone notizie per l’Italia, che ha dovuto rinviare l’appuntamento con la seconda carta olimpica, dato che dopo i 125 piattelli delle qualificazionilesono state. Dopo gli shoot-off le migliori otto tiratrici disputeranno i Ranking Match, e le prime due di ciascuna serie passeranno alla finale, che assegnerà, oltre alle medaglie ed al titolo iridato, ulteriori carte olimpiche: saranno in tutto 4 i pass in palio (massimo 1 per Nazione). In testa alle qualificazioni chiude con 122/125 la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, mentre alle sue spalle ...

