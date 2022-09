Siena, anziana trovata morta nel suo appartamento. Si indaga per omicidio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Si indaga per omicidio dopo che una donna di 81 anni è stata trovata morta nel proprio appartamento a Siena. Secondo le prime ricostruzioni a dare l’allarme sono stati i vicini, che avrebbero sentito un forte rumore dentro la casa dell’anziana. I vicini sono andati in questura insieme ai parenti della vittima. La donna abitava da sola in un palazzo in largo Sassetta. Quando le forze dell’ordine sono entrate nell’appartamento, con l’aiuto dei vigili dei fuoco, hanno trovato la casa messa a soqquadro. Sul posto è intervenuta anche la scientifica e il pubblico ministero Nicola Marini, che ha confermato l’avvio delle indagini una volta uscito dalla palazzina della vittima. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Siperdopo che una donna di 81 anni è statanel proprio. Secondo le prime ricostruzioni a dare l’allarme sono stati i vicini, che avrebbero sentito un forte rumore dentro la casa dell’. I vicini sono andati in questura insieme ai parenti della vittima. La donna abitava da sola in un palazzo in largo Sassetta. Quando le forze dell’ordine sono entrate nell’, con l’aiuto dei vigili dei fuoco, hanno trovato la casa messa a soqquadro. Sul posto è intervenuta anche la scientifica e il pubblico ministero Nicola Marini, che ha confermato l’avvio delle indagini una volta uscito dalla palazzina della vittima. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

