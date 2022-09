Serie A, sarà Massa l’arbitro di Inter-Roma (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ecco l’arbitro di Inter-Roma In vista dell’ottava giornata della Serie A in programma tra sabato e lunedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Inter-Roma, in programma per sabato 1 ottobre con calcio d’inizio alle ore 18:00, sarà diretta dall’arbitro Davide Massa. Il fischietto della sezione di Imperia sarà assistito da Passeri e Costanzo; il quarto uomo sarà Ghersini. Al VAR Mazzoleni e Longo S all’AVAR. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022) EccodiIn vista dell’ottava giornata dellaA in programma tra sabato e lunedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per sabato 1 ottobre con calcio d’inizio alle ore 18:00,diretta dalDavide. Il fischietto della sezione di Imperiaassistito da Passeri e Costanzo; il quarto uomoGhersini. Al VAR Mazzoleni e Longo S all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

gippu1 : Domenica Maria Sole Ferrieri Caputi dirigerà Sassuolo-Salernitana: sarà il primo arbitro donna della storia della S… - DiMarzio : #FerrieriCaputi sarà la prima donna ad arbitrare in #SerieA: la direttrice di gara arbitrerà Sassuolo-Salernitana - borghi_claudio : @Giorgiolotto1 Quando voi cretini la pianterete di considerare gli anziani cittadini di serie b sarà sempre troppo… - NicolettaLucher : In uscita la serie su Rocco #siffredi. Sarà lunghissima! #alessandroborghi #supersex #netflix - tuttosport : #FerrieriCaputi sarà il primo arbitro donna in serie A ?? -

Maria Sole Ferrieri Caputi arbitra Sassuolo - Salernitana: è la prima donna in Serie A Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna arbitro a far parte della Can di Serie A, farà il suo esordio nel massimo campionato domenica, all'ottava giornata. L'Aia, infatti, ha annunciato che sarà designata per dirigere Sassuolo - Salernitna, incontro in programma domenica ... Torino a forza tre contro il Napoli: ecco le possibili scelte di Juric Chi non ci sarà di sicuro è Mergim Vojvoda - in fascia si va verso la conferma di Wilfried Singo e Valentino Lazaro - chi invece rientra dopo essere stato assente da Monza in avanti è Alexei ...