Rai, la sinistra in trincea: dalla Annunziata a Damilano, i "resistenti" si mettono l'elmetto (Di mercoledì 28 settembre 2022) La "Brigata Rai" sta scavando la trincea anti Fratelli d'Italia. Perché anche per Viale Mazzini, ovviamente, il risultato del voto è stato uno choc che ha mandato subito in totale confusione. Il rodimento di fegato ha avuto subito la sua raffigurazione plastica in Lucia Annunziata, che guardando alla percentuale di voti ottenuti da FdI ha tentato l'inosabile: sminuirne la portata. «Gli exploit sono sopra il 30%, quindi non lo è il 26% di Giorgia Meloni», ha osservato stizzita, aggiungendo che «Forza Italia potrebbe fare la stampella del Terzo polo». La notte elettorale su Rai 3 è stata una notte nera e tempestosa. Marco Damilano ipotizzaava scenari da terremoto politico, mentre l'ex Manifesto Daniela Preziosi fin dall'espressione rivelava cospicui fastidi. A nulla hanno portato il delirio di Henry Levi a cui Damilano ...

