Qatar 2022 sempre più vicino

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Tra meno di due mesi, situazione molto insolita per il calendario internazionale, inizieranno i mondiali in. torneo nella quale 32 nazioni sono pronte per coltivare sogni di gloria. Tifosi, analisti sportivi e siti scommesse online si stanno interrogando su quale sarà la squadra che riuscirà ad arrivare fino in fondo alzando il trofeo durante la finale, in programma il 18 Dicembre alle ore 16 italiane. Purtroppo gli azzurri, campioni d’Europa in carica, dovranno seguire la manifestazione a distanza, dato che, per la seconda volta consecutiva, la nazionale ha fallito la qualificazioni ai mondiali, venendo eliminata durante i playoff. Invece che vendicare l’esperienza con la Svezia nel 2017, in questa occasione il rimpianto è ancora maggiore dato che i ragazzi di Mancini, hanno perso in casa, con gol nei minuti finali contro la Macedonia, che a sua volta ...