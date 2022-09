Paolo Rossi, la moglie: “Sarei contenta se Raspadori diventasse l’erede di Paolo” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le due ottime prestazioni di Raspadori nelle ultime due partite contro Inghilterra e Ungheria non sono passate inosservate. Anche Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, si è espressa in diretta Radio Punto Nuovo per parlare del giovane attaccante azzurro: “Paolo ha rappresentato molto per il calcio italiano, mi auguro davvero che Raspadori possa raccogliere questa eredità. Sarebbe l’augurio più bello da poter fare a questo ragazzo. Paolo ricordava sempre che per diventare un campione non basta il talento, bisogna anche accompagnarlo con le doti umane e con il cuore. Ecco, Raspadori potrebbe dare continuità di quello che è stato Paolo, dal punto di vista ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le due ottime prestazioni dinelle ultime due partite contro Inghilterra e Ungheria non sono passate inosservate. Anche Federica Cappelletti,di, si è espressa in diretta Radio Punto Nuovo per parlare del giovane attaccante azzurro: “ha rappresentato molto per il calcio italiano, mi auguro davvero chepossa raccogliere questa eredità. Sarebbe l’augurio più bello da poter fare a questo ragazzo.ricordava sempre che per diventare un campione non basta il talento, bisogna anche accompagnarlo con le doti umane e con il cuore. Ecco,potrebbe dare continuità di quello che è stato, dal punto di vista ...

juventusfc : Una leggenda, Paolo Rossi, #BornOnThisDay nel 1956 ???? - acmilan : Paolo Rossi, forever in our hearts ?? Sempre nei nostri cuori. Tanti Auguri, Pablito ? #SempreMilan - juventusfcen : Juventus legend, Paolo Rossi, #BornOnThisDay in 1956 ???? - ScolloPasquale : @DP_CMJ 1) Cuccureddu 2) 9 Paolo Rossi 3) A.Del Piero vs Fiorentina 4) ?? finale C.Campioni 29/5/85 - rami_piu_smocci : dopo l'idea di smettere di considerare il lavoro come unico strumento di sopravvivenza oggi gira un tweet che parl… -