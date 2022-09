Fisco inferno per Shakira | rischia otto anni di carcere per la maxi-frode

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Accusata di presuntafiscale per 14,5 milioni di euro, la cantautrice colombianaverrà processata dinanzi al tribunale provinciale di Barcellona, reato per il quale la procura aveva già richiesto 8di. «Si è convenuto di aprire il processo orale davanti al tribunale provinciale di Barcellona (...) controIsabel Mebarak Ripoll, in quanto presunta autrice di sei reati contro l'erario pubblico» ha indicato l'ordinanza di un tribunale alla periferia di Barcellona resa nota ieri, ma datata 19 settembre. Al momento non è stata ancora stabilita la data di apertura del processo, secondo quanto riferito da fonti di stampa concordanti che rilanciano la notizia sia in Spagna sia all'estero, precisando che il tribunale non ha imposto alcuna misura cautelare fino ad allora. ...