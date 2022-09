F1, si lavora su un futuro stile Nascar con regular season e play-off? Il maxi-calendario sarebbe il primo passo… (Di mercoledì 28 settembre 2022) La scorsa settimana è stato comunicato ufficialmente il calendario del Mondiale 2023 di Formula Uno. Si tratta del più corposo di sempre, poiché sono in programma ben 24 Gran Premi, due in più del già fitto 2022. Va sottolineato come 3 appuntamenti si disputeranno negli Stati Uniti (Miami, Austin e la new entry Las Vegas, posizionata in prime time al sabato sera). Proprio questa sempre più marcata americanizzazione del Circus e le dinamiche legate alla stagione corrente, durante la quale il pathos relativo al nome del Campione del Mondo è venuto meno a fine agosto, fa sorgere spontanea una riflessione. Las Vegas sarà il penultimo GP. Se si dovesse ripetere la situazione del 2022, quella di un pilota dominante, vi si arriverebbe con i titoli già assegnati. Sappiamo bene come negli States lo sport sia inteso principalmente come spettacolo. In tal senso, il finale della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) La scorsa settimana è stato comunicato ufficialmente ildel Mondiale 2023 di Formula Uno. Si tratta del più corposo di sempre, poiché sono in programma ben 24 Gran Premi, due in più del già fitto 2022. Va sottolineato come 3 appuntamenti si disputeranno negli Stati Uniti (Miami, Austin e la new entry Las Vegas, posizionata in prime time al sabato sera). Proprio questa sempre più marcata americanizzazione del Circus e le dinamiche legate alla stagione corrente, durante la quale il pathos relativo al nome del Campione del Mondo è venuto meno a fine agosto, fa sorgere spontanea una riflessione. Las Vegas sarà il penultimo GP. Se si dovesse ripetere la situazione del 2022, quella di un pilota dominante, vi si arriverebbe con i titoli già assegnati. Sappiamo bene come negli States lo sport sia inteso principalmente come spettacolo. In tal senso, il finale della ...

