Elezioni, sindacalisti: Destra ‘occupa’ roccaforti operaie? manca sinistra credibile (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Non è una notizia che tra alcune delle roccaforti operaie il Pd abbia fatto il suo tempo; piuttosto è il sorpasso di Fdi sulla Lega a movimentare un quadro legato ad una trasformazione del lavoro che la sinistra non ha saputo rappresentare nè intercettare. Sesto San Giovanni, l’ex Stalingrado d’Italia, Taranto, Piombino ma anche Mirafiori e Grugliasco, per citarne alcune: le tute blu abbandonano i 5 stelle e ancora dipiù la Lega e preferiscono la Destra. E’ questa l’analisi che offrono, conversando con l’Adnkronos, alcuni dei maggiori sindacalisti, ex leader ma a loro volta anche ex segretari dei metalmeccanici, di quell’industria manufatturiera oggi in affanno tra inflazione e recessione. Una nuova Destra operaia, dunque? “Direi di no. Ma la cosa più evidente è che a ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Non è una notizia che tra alcune delleil Pd abbia fatto il suo tempo; piuttosto è il sorpasso di Fdi sulla Lega a movimentare un quadro legato ad una trasformazione del lavoro che lanon ha saputo rappresentare nè intercettare. Sesto San Giovanni, l’ex Stalingrado d’Italia, Taranto, Piombino ma anche Mirafiori e Grugliasco, per citarne alcune: le tute blu abbandonano i 5 stelle e ancora dipiù la Lega e preferiscono la. E’ questa l’analisi che offrono, conversando con l’Adnkronos, alcuni dei maggiori, ex leader ma a loro volta anche ex segretari dei metalmeccanici, di quell’industria manufatturiera oggi in affanno tra inflazione e recessione. Una nuovaoperaia, dunque? “Direi di no. Ma la cosa più evidente è che a ...

