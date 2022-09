Ecco il nuovo parlamento siciliano E torna la Dc

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Ci sono le conferme di alcuni big delle preferenze come Edy Tamajo a Palermo e Luca Sammartino a Catania, le new entry come Marco Intravaia - tra i collaboratori più vicini del governatore uscente Nello Musumeci - e la ex 'Iena' Ismaele La Vardera. E poi ancora il ritorno della Dc nelpiù antico d'Europa e la scomparsa della sinistra rappresentata negli ultimi cinque anni da Claudio Fava. Lo scrutinio delle schede per le elezioni regionali non si è ancora concluso per via di alcune incongruenze scoperte dalle prefetture nei verbali di circa duecento sezioni elettorali, ma la geografia della nuova Assemblea regionale può essere scattata. È il collegio di Palermo a incoronare il mister preferenze di tutta la Sicilia: quando mancano ancora sei sezioni, Edy Tamajo (Forza Italia) ha collezionato 21.473 voti, centrando la terza elezione a Sala d'Ercole. Dietro di ...