Cos’è il deficit vestibolare, il disturbo di cui soffre Beatrice Valli (Di mercoledì 28 settembre 2022) Qualche giorno fa, l’influencer Beatrice Valli ha comunicato ai fan su Instagram di soffrire di un particolare disturbo, il deficit vestibolare acuto (DVA), che l’ha costretta a prendere le distanze dai social per un breve periodo. Ma di cosa si tratta esattamente? Conosciuto anche con il nome di neurite vestibolare, questa patologia attacca gli apparati vestibolari periferici, impedendone la corretta funzionalità. I sintomi più comini di questa patologia sono la nausea, il vomito, il mal di testa, la sudorazione, la tachicardia e le forti vertigini. Nei casi in cui si presenta, non è raro riscontrare lesioni neurodegenerative del nervo vestibolare e del neuroepitelio recettoriale. In alcune circostanze può essere possibile l’implicazione dell’Herpes virus I, che ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 28 settembre 2022) Qualche giorno fa, l’influencerha comunicato ai fan su Instagram di soffrire di un particolare, ilacuto (DVA), che l’ha costretta a prendere le distanze dai social per un breve periodo. Ma di cosa si tratta esattamente? Conosciuto anche con il nome di neurite, questa patologia attacca gli apparati vestibolari periferici, impedendone la corretta funzionalità. I sintomi più comini di questa patologia sono la nausea, il vomito, il mal di testa, la sudorazione, la tachicardia e le forti vertigini. Nei casi in cui si presenta, non è raro riscontrare lesioni neurodegenerative del nervoe del neuroepitelio recettoriale. In alcune circostanze può essere possibile l’implicazione dell’Herpes virus I, che ...

