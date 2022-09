Coppia di coniugi gravemente ustionata

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 28 settembre 2022) di Monica De Santis Poteva finire molto peggio, anche se le loro condizioni di salute non sono di certo delle migliori.?Vittime della disattenzione e della poca prudenza unadiresidenti nella frazione Santa Lucia di Cava De’?Tirreni, con precisione in via Pasquale Di?Domenico. Manca poco alle 16, quando ladecide di accendere il braciere forse per riscaldare l’ambiente. Purtroppo per le fiamme che questo sprigiona colpiscono direttamente i due che restanoustionati. A quanto pare, laavrebbe deciso di utilizzato un liquido altamente infiammabile per velocizzare l’accensione, ed è stato proprio a causa di questo che entrambi sono stati investiti da una fiammata, riportando, come detto gravi ustioni. Prontamente allertati, dai vicini, richiamati dalle grida e ...