Controlli dei carabinieri nel Napoletano: ritrovato arsenale in un casale (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno rinvenuto in un casale diroccato 148 dosi di cocaina, una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa e un caricatore con 5 proiettili. E ancora, una Bruni calibro 8 con matricola abrasa, modificata per ospitare un silenziatore. Oltre a un fucile a doppia canna mozzata calibro 12 e 12 cartucce. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e sarà sottoposto ad accertamenti balistici e dattiloscopici per accertare se sia stato utilizzato in fatti di sangue o intimidazioni. I militari, inoltre, hanno denunciato un 30enne di Giugliano per introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi. In casa aveva 4 stecche di sigarette di contrabbando. Sui pacchetti i codici identificativi erano stati contraffatti e anche una stecchetta di hashish che gli è costata una segnalazione alla ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella stazione di Pozzuoli hanno rinvenuto in undiroccato 148 dosi di cocaina, una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa e un caricatore con 5 proiettili. E ancora, una Bruni calibro 8 con matricola abrasa, modificata per ospitare un silenziatore. Oltre a un fucile a doppia canna mozzata calibro 12 e 12 cartucce. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e sarà sottoposto ad accertamenti balistici e dattiloscopici per accertare se sia stato utilizzato in fatti di sangue o intimidazioni. I militari, inoltre, hanno denunciato un 30enne di Giugliano per introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi. In casa aveva 4 stecche di sigarette di contrabbando. Sui pacchetti i codici identificativi erano stati contraffatti e anche una stecchetta di hashish che gli è costata una segnalazione alla ...

apolide82 : @Frances85708051 @simolar1984 Io da guarito non vaccinato mi sono dovuto stare a casa 20 giorni perché hanno sbagli… - Sestopoterecom : Bilancio dei controlli estivi del Nas dei cc per tutelare la salute pubblica degli italiani - ir8lotus : @Giul_Granato @marattin Se si potessero fare controlli accurati molti di questi poveri sarebbero soltanto persone c… - Alessan57680009 : @marattin Permettimi di dire, che il sistema di comunicazione fatto è sbagliato, ma chi toglierà mai il RdC, nessun… - anteprima24 : ** #Controlli dei carabinieri nel Napoletano: ritrovato arsenale in un casale ** -