Consiglio comunale a Bergamo: ecco come cambia il regolamento dei dehors (Di mercoledì 28 settembre 2022) Bergamo. dehors stagionali e permanenti. È quanto deliberato nella serata di martedì (27 settembre) da parte del Consiglio comunale di Bergamo, con una proposta a firma del sindaco Giorgio Gori, primo cittadino con delega anche al commercio. La richiesta, votata a maggioranza, prevede appunto la modifica e l’integrazione del vigente regolamento per l’occupazione di suolo pubblico, per continuare sulla strada tracciata negli anni 2020 e 2021, con l’installazione di circa 300 nuovi dehors sul territorio cittadino. Non solo: l’oggetto della discussione prevede anche una serie di regole, specificate dal sindaco, che raccontano, in particolare, che se l’occupazione ha luogo ad una distanza superiore a 2 metri, non vanno richiesti permessi e nulla osta a soggetti privati, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 settembre 2022)stagionali e permanenti. È quanto deliberato nella serata di martedì (27 settembre) da parte deldi, con una proposta a firma del sindaco Giorgio Gori, primo cittadino con delega anche al commercio. La richiesta, votata a maggioranza, prevede appunto la modifica e l’integrazione del vigenteper l’occupazione di suolo pubblico, per continuare sulla strada tracciata negli anni 2020 e 2021, con l’installazione di circa 300 nuovisul territorio cittadino. Non solo: l’oggetto della discussione prevede anche una serie di regole, specificate dal sindaco, che raccontano, in particolare, che se l’occupazione ha luogo ad una distanza superiore a 2 metri, non vanno richiesti permessi e nulla osta a soggetti privati, ...

