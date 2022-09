Ciclismo, Julian Alaphilippe presente al Giro dell’Emilia (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Quick-Step Alpha Vinyl ha rilasciato i convocati per il Giro dell’Emilia, corsa che commenteremo sabato 1 ottobre. La compagine belga farà affidamento, tra gli altri, al francese Julian Alaphilippe, due volte campione del mondo che ha scelto la rassegna emiliana per preparare al meglio il Giro di Lombardia. Tim Declercq, Dries Devenyns, James Knox, Ilan Van Wilder, Mauri Vansevenant e Louis Vervaeke accompagneranno il transalpino nell’impegno di questo fine settimana, una frazione realizzata all’interno di un circuito che prevede al salita di San Luca, ascesa presente in passato anche nel Giro d’Italia. Davide Bramati, direttore sportivo del team belga, ha riportato ai microfoni della propria formazione: “Abbiamo una squadra solida e molto motivata per sabato. In ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Quick-Step Alpha Vinyl ha rilasciato i convocati per il, corsa che commenteremo sabato 1 ottobre. La compagine belga farà affidamento, tra gli altri, al francese, due volte campione del mondo che ha scelto la rassegna emiliana per preparare al meglio ildi Lombardia. Tim Declercq, Dries Devenyns, James Knox, Ilan Van Wilder, Mauri Vansevenant e Louis Vervaeke accompagneranno il transalpino nell’impegno di questo fine settimana, una frazione realizzata all’interno di un circuito che prevede al salita di San Luca, ascesain passato anche neld’Italia. Davide Bramati, direttore sportivo del team belga, ha riportato ai microfoni della propria formazione: “Abbiamo una squadra solida e molto motivata per sabato. In ...

GiulioMartina_ : RT @DAZN_IT: Fissate la ? per il weekend. Non perdetevi lo spettacolo dei Mondiali di ciclismo in Australia?? Julian #Alaphilippe ed Elisa… - DAZN_IT : Fissate la ? per il weekend. Non perdetevi lo spettacolo dei Mondiali di ciclismo in Australia?? Julian… - zazoomblog : Ciclismo Julian Alaphilippe: “Non sarò il capitano unico ma voglio incidere sulla corsa” - #Ciclismo #Julian… - cyclingoo : ?? Wollongong 2022, Julian Alaphilippe: “Non sarò capitano unico, ma penso di poter incidere sulla corsa” / By… -