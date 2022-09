Calcio a 5: i convocati dell’Italia per le qualificazioni ai Mondiali del 2024 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il prossimo 12 ottobre impegno importante per la Nazionale italiana di Calcio a 5. Gli azzurri del futsal saranno impegnati nel Gruppo 10 del Main Round di qualificazione alla FIFA Futsal World Cup 2024: trasferta Jane Sandanski Arena di Skopje, in Macedonia. Proprio i padroni di casa macedoni e la Svezia saranno le avversarie della squadra di Massimiliano Bellarte in questa prima fase: un triangolare con sfide di andata e ritorno che qualifica direttamente al Turno Elite la prima di ognuno dei 12 gironi e le 4 migliori seconde (le restanti otto seconde giocheranno il playoff). L’elenco dei convocati Portieri: Jurij Bellobuono (Real San Giuseppe), Dennis Berthod (Sandro Abate), Sebastiano Tornatore (Meta Catania) Giocatori di movimento: Attilio Arillo (Napoli), Matteo Biscossi (Ecocity Genzano), Francesco Lo Cicero (Ecocity Genzano), ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il prossimo 12 ottobre impegno importante per la Nazionale italiana dia 5. Gli azzurri del futsal saranno impegnati nel Gruppo 10 del Main Round di qualificazione alla FIFA Futsal World Cup: trasferta Jane Sandanski Arena di Skopje, in Macedonia. Proprio i padroni di casa macedoni e la Svezia saranno le avversarie della squadra di Massimiliano Bellarte in questa prima fase: un triangolare con sfide di andata e ritorno che qualifica direttamente al Turno Elite la prima di ognuno dei 12 gironi e le 4 migliori seconde (le restanti otto seconde giocheranno il playoff). L’elenco deiPortieri: Jurij Bellobuono (Real San Giuseppe), Dennis Berthod (Sandro Abate), Sebastiano Tornatore (Meta Catania) Giocatori di movimento: Attilio Arillo (Napoli), Matteo Biscossi (Ecocity Genzano), Francesco Lo Cicero (Ecocity Genzano), ...

