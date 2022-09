Baby gang in riviera romagnola, 22 fogli di via dal Questore (Di mercoledì 28 settembre 2022) commenta Il Questore della Provincia di Rimini ha emesso 22 fogli di via con ordine di rimpatrio nei Comuni di residenza a carico di altrettanti giovani arrestati o denunciati, per rapina e furti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 28 settembre 2022) commenta Ildella Provincia di Rimini ha emesso 22di via con ordine di rimpatrio nei Comuni di residenza a carico di altrettanti giovani arrestati o denunciati, per rapina e furti ...

LegaSalvini : ?? #OGGIVOTOLEGA PER CITTÀ SICURE - PUGNO DURO CONTRO BABY GANG E CRIMINALITÀ Assunzione di almeno 10mila nuovi age… - qn_carlino : Baby gang a Rimini e Riccione, riviera vietata per 3 anni - Carlino_Rimini : Baby gang a Rimini e Riccione, riviera vietata per 3 anni - parrino_rosario : @Federic60637120 @tiziodesio Motivo per cui invece della leva bisogna pensare a nuovi modi per prevenire la crimina… - Federic60637120 : @parrino_rosario @tiziodesio Si le impari dove se rispondi male a uno più grande ti prendono a schiaffi e non c’è m… -