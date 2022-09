AEW | Arrivano ulteriori informazioni sul contratto di Saraya

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Durante Dynamite Grand Slam, evento che si è tenuto la scorsa settimana a New York,(più nota ai fan col nome Paige), ha fatto il suo debutto in AEW e sono subito partite le prime speculazioni riguardo al suo possibile ritorno in azione sul ring. Infatti, bisogna ricordare che Paige si è ritirata circa quattro anni fa, dopo essere stata fuori per alcuni mesi a causa di un infortunio patito durante un house show. Nel frattempo iniziano a circolarevoci riguardo alfirmato dall’inglese con la compagnia di Jacksonville e questepotrebbero svelare qualche dubbio riguardo a un eventuale ritorno al wrestling lottato. Le ultime indiscrezioni Secondo quanto riportato da Fightful, Paige/è diventata una free agent lo scorso luglio e l’AEW ha ...

World Tag Team Championship: Keith Lee & Swerve Strickland (C) battono Max Caster & Anthony Bowens Match di coppia adrenalinico e con molti ribaltamenti di fronte. Gli Acclaimedpiù ...Dudes with AttitudesDarby Allin, Sting, & SHINGO Takagi battono Bullet ClubWorld Tag Team ... Gli Young Buckspiù volte vicini alla vittoria, ma il pinfall decisivo viene ottenuto dal ... AEW ALL OUT 2022 REPORT Matt Jackson ha parlato per la prima volta a distanza di quasi un mese dalla sospensione degli Young Bucks, di Kenny Omega e di CM Punk.La AEW ci tiene a fare le cose per bene ed offrire sempre dream match ai suoi spettatori. Se la settimana scorsa Chris Jericho si è imposto a sorpresa contro il campione Claudio Castagnoli, diventando ...