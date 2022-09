Uomini e Donne Deianira Marzaro rivela alcuni retroscena sulla rottura tra Eugenio e Francesca (Di martedì 27 settembre 2022) Deianira Marzano sabato 24 settembre 2022, intorno alle ore 19.15, è stata ospite telefonica di Giada Micelli nella trasmissione radiofonica Non Succederà Più. rivelando di essere molto amica di Colombo. Anche lei ha detto la sua in merito alla fine della storia tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia avvenuta circa poco più di una settimana fa dopo 9 anni di matrimonio e 2 figli. La Marzano svela dettagli sulla fine della relazione fra Colombo e Del Taglia Durante la sua ospitata in radio Deianira ha sottolineato di sentire quasi tutti i giorni Eugenio poichè sono molto amici. Non sono mancate neanche le sue considerazioni poichè secondo lei, il problema non è il fatto che la ragazza avesse potuto innamorarsi di un altro, quanto le modalità degli avvenimenti. Ha ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 27 settembre 2022)Marzano sabato 24 settembre 2022, intorno alle ore 19.15, è stata ospite telefonica di Giada Micelli nella trasmissione radiofonica Non Succederà Più.ndo di essere molto amica di Colombo. Anche lei ha detto la sua in merito alla fine della storia traColombo eDel Taglia avvenuta circa poco più di una settimana fa dopo 9 anni di matrimonio e 2 figli. La Marzano svela dettaglifine della relazione fra Colombo e Del Taglia Durante la sua ospitata in radioha sottolineato di sentire quasi tutti i giornipoichè sono molto amici. Non sono mancate neanche le sue considerazioni poichè secondo lei, il problema non è il fatto che la ragazza avesse potuto innamorarsi di un altro, quanto le modalità degli avvenimenti. Ha ...

