Ultime Notizie – Reddito di cittadinanza | centrodestra punta a intervento in manovra

(Di martedì 27 settembre 2022) Tra Palazzo Chigi e ministero dell’Economia si lavora alla Nadef, la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza attesa in Consiglio dei ministri giovedì. Conterrà solo il quadro tendenziale, la programmazione verrà lasciata al governo che arriverà, capitanato da Giorgia Meloni. Ma nella Nadef, dove sono contenute le previsioni, la crescita – spiegano fonti del Mef – sarà inchiodata sotto la soglia psicologica dell’1%, il che vuol dire oltre 20 miliardi di spesa in meno, una grana non da poco per l’esecutivo che vedrà la luce nelle prossime settimane. E che, su questo Giorgia Meloni è stata chiara, non intende produrre più debito, ma tenere salda la linea Draghi sul no allo scostamento di bilancio. E questo nonostante vadano prorogate le misure di sostegno varate finora per fronteggiare la crisi energetica, dal taglio del cuneo agli interventi per alleggerire le ...

Agenzia_Ansa : Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.008. Le vittime sono 64,… - sole24ore : ?? «Questo non è un bluff. La #Russia ha il diritto di usare l’arma nucleare se lo riterrà necessario». Lo ha dichia… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news di oggi, Putin provoca Usa: cittadinanza russa a Snowden LIVE - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 19 (27/09/22) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… - zazoomblog : Ultime Notizie – Gas Blinken: “Sabotaggio Nord Stream? Da confermare” - #Ultime #Notizie #Blinken: -

Il Sole 24 ORE

Nellebattute della seduta il prezzo del gas naturale e' tornato a schizzare al rialzo, superando quota 200 euro per megawattora. A Piazza Affari il Ftse All Share ha terminato in calo dell'1,14%. ...In una nuova indagine condotta da un team di ricerca americano è emerso che i pazienti con Covid - 19 , a 12 mesi dalla fase acuta dell'infezione , hanno più probabilità di presentare problemi ... Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia altri 44.878 casi (+58% in 7 giorni) e 64 decessi L'incidenza di nuovo sopra i 500 casi settimanali ogni centomila abitanti. Quattro persone in terapia intensiva ...Il figlio dell'ex centrale dell'Italia dei Fenomeni in A2 atteso dall'anno del salto di qualità: «La maglia azzurra ha un significato profondo, ma i sogni veri li tengo per me» ...