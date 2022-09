Simest per gli esportatori italiani penalizzati dal conflitto in Ucraina (Di martedì 27 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Oggi, in considerazione dell'incertezza e dell'instabilità che dominano i mercati internazionali in seguito al conflitto tra Russia e Ucraina, Simest è in prima linea nel dare una risposta concreta a supporto delle imprese maggiormente esposte nei confronti dei Paesi coinvolti.Due sono le linee di finanziamento agevolato messe a disposizione delle imprese esportatrici italiane e operative fino al 31 ottobre. E' già attivo dal 12 luglio il primo strumento rivolto alle imprese italiane con esportazioni nell'area del conflitto, teso a sostenere quelle realtà con un fatturato legato per più del 20% ai Paesi interessati dal conflitto.A questo si aggiunge un ulteriore finanziamento, attivo a partire dal 20 settembre, pensato per le imprese italiane esportatrici con approvvigionamenti – ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Oggi, in considerazione dell'incertezza e dell'instabilità che dominano i mercati internazionali in seguito altra Russia eè in prima linea nel dare una risposta concreta a supporto delle imprese maggiormente esposte nei confronti dei Paesi coinvolti.Due sono le linee di finanziamento agevolato messe a disposizione delle imprese esportatrici italiane e operative fino al 31 ottobre. E' già attivo dal 12 luglio il primo strumento rivolto alle imprese italiane con esportazioni nell'area del, teso a sostenere quelle realtà con un fatturato legato per più del 20% ai Paesi interessati dal.A questo si aggiunge un ulteriore finanziamento, attivo a partire dal 20 settembre, pensato per le imprese italiane esportatrici con approvvigionamenti – ...

