Sara Manfuso pensa di abbandonare il Grande Fratello VIP 7 (Di martedì 27 settembre 2022) “Lo sapevo che non dovevo venire, questo gioco non mi piace, io me ne vado” queste sono state solo alcune delle frasi che Sara Manfuso, dopo una puntata particolarmente infuocata per lei del Grande Fratello VIP 7 ha detto. La vippona, delusa per la piega che aveva preso la serata, sin dall’entrata di Soraia in casa per parlare con Luca, ha manifestato alla sua amica Elenoire tutta la volontà di lasciare il gioco, dicendo che è stata presa come capro espiatorio e questo a lei non può stare bene. Dopo la discussione con Ginevra Lamborghini ha cercato di chiarire: “No questo non mi piace. Io ho detto tante belle cose di te Ginevra e loro mostrano quello. Erano battute tra di noi nulla di più. E comunque figurati Ginevra, si scherza. Io anche a Giaele ho detto di venire da te a chiederti scusa. Le ho detto che non si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 27 settembre 2022) “Lo sapevo che non dovevo venire, questo gioco non mi piace, io me ne vado” queste sono state solo alcune delle frasi che, dopo una puntata particolarmente infuocata per lei delVIP 7 ha detto. La vippona, delusa per la piega che aveva preso la serata, sin dall’entrata di Soraia in casa per parlare con Luca, ha manifestato alla sua amica Elenoire tutta la volontà di lasciare il gioco, dicendo che è stata presa come capro espiatorio e questo a lei non può stare bene. Dopo la discussione con Ginevra Lamborghini ha cercato di chiarire: “No questo non mi piace. Io ho detto tante belle cose di te Ginevra e loro mostrano quello. Erano battute tra di noi nulla di più. E comunque figurati Ginevra, si scherza. Io anche a Giaele ho detto di venire da te a chiederti scusa. Le ho detto che non si ...

