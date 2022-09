Salvini propone Umberto Bossi senatore a vita, ma non addolcisce il Senatur: "Il popolo del nord va ascoltato" (Di martedì 27 settembre 2022) Il fondatore della Lega non è stato rieletto, ma non ne fa un dramma: "Mi hanno pregato di candidarmi, ma non volevo" Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 settembre 2022) Il fondatore della Lega non è stato rieletto, ma non ne fa un dramma: "Mi hanno pregato di candidarmi, ma non volevo"

daytona27 : @sarais53 #salvini che propone #bossi #senatore a vita mica sarà parente del #salvini a cui i senatori a vita fanno… - Yogaolic : #Milano Bossi non rieletto: Salvini propone senatore a vita (ma non si può, per ora)????? per meriti??? - SweetSk1996 : #Bossi non rieletto. Dopo 35 anni è fuori dal Parlamento #Salvini propone la sua nomina a #senatoreavita Per quali… - bizzo__6 : La “democrazia” di #Salvini: Bossi non viene eletto al parlamento e quindi lo propone come senatore a vita… #ElezioniPolitiche22 - VirginiaPanzeri : RT @cicciogia: Dopo 35 anni, #Bossi resta fuori dal Parlamento e Salvini propone di nominarlo Senatore a Vita. Come dice la Costituzione:… -