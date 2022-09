Pd: Zan, 'serve una rigenerazione, non basta mero cambio di leadership' (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set (Adnkronos) - "La vittoria della destra e la formazione di una maggioranza parlamentare con un baricentro spostato verso l'estrema destra impongono al Partito Democratico e al campo progressista l'avvio di una fase radicalmente nuova". Lo scrive Alessandro Zan in un thread su Twitter dedicato al Pd. "Gli organismi dirigenti e assembleari del PD siano consapevoli della necessità di estendere il momento congressuale oltre il perimetro domestico della nostra comunità politica, superando regole interne che rischiano di escludere ancora una volta tutti quei soggetti profondamente antitetici alla destra che possono apportare nuove energie e che ora non si sentono rappresentati dal PD: solo così potremo rigenerare il fronte democratico e non limitare il Congresso a un mero cambio di leadership", scrive tra l'altro il deputato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set (Adnkronos) - "La vittoria della destra e la formazione di una maggioranza parlamentare con un baricentro spostato verso l'estrema destra impongono al Partito Democratico e al campo progressista l'avvio di una fase radicalmente nuova". Lo scrive Alessandro Zan in un thread su Twitter dedicato al Pd. "Gli organismi dirigenti e assembleari del PD siano consapevoli della necessità di estendere il momento congressuale oltre il perimetro domestico della nostra comunità politica, superando regole interne che rischiano di escludere ancora una volta tutti quei soggetti profondamente antitetici alla destra che possono apportare nuove energie e che ora non si sentono rappresentati dal PD: solo così potremo rigenerare il fronte democratico e non limitare il Congresso a undi", scrive tra l'altro il deputato ...

