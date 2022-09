Messi, presenza a rischio con l’Argentina per un virus influenzale (Di martedì 27 settembre 2022) Lionel Messi potrebbe non partecipare alla partita di questa notte dell’Argentina con la Giamaica per un virus influenzale l’Argentina questa notte affronterà la Giamaica in amichevole, ma rischia di perdere Lionel Messi. Il calciatore infatti, secondo quanto riportato da TyC Sports, avrebbe infatti accusato dei sintomi di un virus influenzale ed è in dubbio per il match. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 settembre 2022) Lionelpotrebbe non partecipare alla partita di questa notte delcon la Giamaica per unquesta notte affronterà la Giamaica in amichevole, ma rischia di perdere Lionel. Il calciatore infatti, secondo quanto riportato da TyC Sports, avrebbe infatti accusato dei sintomi di uned è in dubbio per il match. L'articolo proviene da Calcio News 24.

leaonel_messi : @Botocanguro @Clannadstan Io credo che il programma del terzo pole fosse interessante per vari motivi, non solo per… - sportface2016 : #Argentina, virus influenzale per #Messi: a rischio la sua presenza contro la #Giamaica - U_r_such_a_mess : I miei amiki hanno tipo 0 presenza online ed io sono il loro best shot, vedete un po'come stiamo messi e.e - goyourownwayx : @sarettaaacm in presenza di solito non copiavo, a parte per i post it con le formule di matematica e fisica messi nella calcolatrice - DvLib : @nonexpedit Non mi stupisce….ancora ricordo tutti i commenti di italioti che dicevano di essere fieri di avere un P… -