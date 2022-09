Lega | vertice federale rinnova”piena fiducia a Salvini”

(Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – “Lapotrà recuperare il consenso grazie ai risultati che otterrà nel governo di centrodestra – e Matteoavrà un ruolo fondamentale – ripartendo anche dall’ascolto del territorio e dalla valorizzazione dei tanti amministratori a partire dai governatori”. E’ lo scenario che ladescrive al termine del consiglio, appena terminato, lasciato dal segretario senza rilasciare dichiarazioni. L’incontro “durato quasi 4 ore in via Bellerio a Milano, ha confermato piena: oltre all’analisi del voto, è stata ribadita la necessità di continuare la stagione dei congressi per rinnovare tutte le cariche a cominciare dai segretari cittadini: quello provinciali saranno celebrati entro dicembre e immediatamente a seguire si faranno i regionali”. ...

il comunicato della Lega, al termine del consiglio federale. Il diretto interessato, Matteo Salvini, ha lasciato via Bellerio senza rilasciare dichiarazioni. E' andata 'benissimo'. In particolare, la Lega chiederà di inserire il tema dell'autonomia nel primo Consiglio dei ministri. Al consiglio federale hanno partecipato, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti, i vicesegretari Andrea Crippa e Lorenzo Fontana. Non sarà facile il debutto internazionale di Giorgia Meloni se, come tutto lascia supporre, sarà la prossima premier italiana. Dalle cancellerie europee così come dalla Casa Bianca arrivano segnali contrastanti. Salvini sì, Salvini no «Salvini sì», per dirla con il presidente delle Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Almeno per il momento.