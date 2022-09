Le parole che non ti aspetti da Antonino su Belen | “Abbiamo sbagliato a sceglierci”

(Di martedì 27 settembre 2022) Se nella prima puntata del Grande Fratello VIP 7, si era parlato molto poco diSpinalbese e di, nella puntata del 26 settembre, Signorini ha cercato di approfondire meglio alcune dinamiche. E va detto che l’ex della Rodriguez, ha risposto nel migliore dei modi. Senza cadere in nessun tranello, pesando lee senza mai essere indelicato nei confronti della bella argentina, mamma di sua figlia. Una persona che, come ha più volte dettonella casa, resterà per sempre speciale per lui, perchè insieme hanno fatto la cosa migliore del mondo, hanno dato alla luce la creatura più meravigliosa che potessero desiderare. Quando parla di Luna Marìsi illumina. E’ la donna della sua vita, spiega che porta la fede al dito solo perchè non vuole che altre donne pensino di poter ...

gparagone : L'unico vero #SilenzioElettorale che ho sentito è quello del Colle. Il silenzio di #Mattarella dopo le parole della @VonDerLeyen. - Rinaldi_euro : Queste dovrebbero essere le dichiarazioni da parte di paesi amici, non le parole inaccettabili che venerdì ha pronu… - fleinaudi : Senza parole. Nel senso che restiamo senza parole. Mai avremmo immaginato di sentire simili parole. - scimonelli : RT @crucant: #InSilenzio a #SalaLettura Quante volte, a lungo – spia del silenzio – ho atteso due parole, una voce. (Già note. Le conoscev… - joemiccione : @esposito18669 @pdnetwork Pensare che basti il leader carismatico (vedovo di Renzi?) per risollevare questo partito… -

Calciomercato.com

Mai vista una notte elettorale italiana così povera di presenze e didei leader come quella tra il 25 e il 26 settembre 2022. In quelle prime e insonni ore ci ... Una condizione mortificante:...E ledi Luca Zaiane sono seguite, con un attacco diretto al segretario della Lega, hanno aggiunto ulteriori preoccupazioni. Una guerra interna nel Carroccio non porterà nulla di buono, ... Chirico: 'Kulusevski, parole che fanno riflettere: Allegri, tutti quelli che vanno via dicono che ora sono allenati meglio' Durante la terza puntata del "Grande Fratello Vip", Marco Bellavia conferma il suo interesse nei confronti di Pamela Prati rivelando di voler proseguire questa conoscenza ...Mai vista una notte elettorale italiana così povera di presenze e di parole dei leader come quella tra il 25 e il 26 settembre 2022. In quelle prime e insonni ore ci hanno messo la ...