La sorella Arianna | «Non è vero che Giorgia Meloni è contro l’aborto»

Leggi su open.online

(Di martedì 27 settembre 2022) «Hanno detto chela legge 194 sul, ma non è. Lei è dalla parte delle donne e dei diritti acquisiti». Parola didella leader di Fratelli d’Italia. Oggi in un’intervista rilasciata a Grazia Longo per La Stampa la lavoratrice precaria della Regione Lazio fa sapere che non c’è alcun problema nemmeno con la Nato: «Lo ha spiegato molte volte e lo proverà con i fatti». Mentre sul pericolo nostalgico la«sarà in grado di far capire che non c’è alcun pericolo di ritorno del fascismo.è spesso vittima di chi invidia la sua onestà, la sua capacità di non rispondere a certi poteri e quindi l’attacca al fine di demolirla. Ma gli italiani hanno dimostrato di apprezzarla e l’hanno ...