Italiani all’estero: il tuttofare Fabio Borini (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo i primi due appuntamenti – che hanno trattato le vicende di giovani calciatori meno conosciuti – si passa stavolta ad un nome di rilievo, quello di Fabio Borini. La rubrica “Italiani all’estero” accoglie così un calciatore che vanta una carriera importante, dal Chelsea alla Roma, passando per il Milan. Il “tuttofare” Borini gioca da tre stagioni al Fatih Karagumruk, club turco allenato da Andrea Pirlo e con diversi giocatori Italiani, tra cui Emiliano Viviano. Le esperienze di Fabio Borini Nato a Bentivoglio il 29 Marzo 1991, Fabio Borini ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio – professionistico – all’estero, vestendo la maglia del Chelsea dal 2009 a Marzo 2011. Nato ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo i primi due appuntamenti – che hanno trattato le vicende di giovani calciatori meno conosciuti – si passa stavolta ad un nome di rilievo, quello di. La rubrica “” accoglie così un calciatore che vanta una carriera importante, dal Chelsea alla Roma, passando per il Milan. Il “gioca da tre stagioni al Fatih Karagumruk, club turco allenato da Andrea Pirlo e con diversi giocatori, tra cui Emiliano Viviano. Le esperienze diNato a Bentivoglio il 29 Marzo 1991,ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio – professionistico –, vestendo la maglia del Chelsea dal 2009 a Marzo 2011. Nato ...

