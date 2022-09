Intel investirà in Veneto 4,5 miliardi di euro per una nuova fabbrica di chip (Di martedì 27 settembre 2022) AGI - Intel, in accordo con il governo uscente, ha scelto la cittadina di Vigasio in Veneto come sito per una nuova fabbrica di chip della multinazionale americana. L'investimento di Intel in Italia, pari a 4,5 miliardi, fa parte di un più ampio piano, annunciato dal produttore di chip statunitense lo scorso marzo, di investire fino a 80 miliardi di euro nel prossimo decennio in europa. L'annuncio del piano di investimenti, Intel lo ha fatto nel marzo scorso un mese dopo che la Commissione europea aveva predisposto un piano per incoraggiare l'industria dei microchip a investire nei Paesi Ue. Secondo Intel lo stabilimento creerà ... Leggi su agi (Di martedì 27 settembre 2022) AGI -, in accordo con il governo uscente, ha scelto la cittadina di Vigasio income sito per unadidella multinazionale americana. L'investimento diin Italia, pari a 4,5, fa parte di un più ampio piano, annunciato dal produttore distatunitense lo scorso marzo, di investire fino a 80dinel prossimo decennio inpa. L'annuncio del piano di investimenti,lo ha fatto nel marzo scorso un mese dopo che la Commissionepea aveva predisposto un piano per incoraggiare l'industria dei microa investire nei Paesi Ue. Secondolo stabilimento creerà ...

