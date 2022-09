RPezzucchi : Il voto ridisegna il territorio. E in Parlamento la «pattuglia» bergamasca è dimezzata: ecco chi entra e chi esce - Anna_Madron : RT @Tag43_ita: Primadonna Tra i due sconfitti - Letta e Salvini - e i due vincitori - Meloni e Conte - B è un sopravvissuto. E ora è grega… - franzic76 : RT @Tag43_ita: Primadonna Tra i due sconfitti - Letta e Salvini - e i due vincitori - Meloni e Conte - B è un sopravvissuto. E ora è grega… - paolomadron : RT @Tag43_ita: Primadonna Tra i due sconfitti - Letta e Salvini - e i due vincitori - Meloni e Conte - B è un sopravvissuto. E ora è grega… - Tag43_ita : Primadonna Tra i due sconfitti - Letta e Salvini - e i due vincitori - Meloni e Conte - B è un sopravvissuto. E or… -

L'Eco di Bergamo

del 25 settembrela geografia politica nazionale e anche locale ed avrà certamente conseguenze sulle candidature per le elezioni regionali del 2023. Guardando ai dati della provincia di ...Elezioni politiche 2022 , sila maggioranza in Parlamento . Il centrodestra, guidato da Fratelli d'Italia, ottiene più ...decisivi per modificare la Costituzione senza passare per alcun... Il voto ridisegna il territorio. E in Parlamento la «pattuglia» bergamasca è dimezzata: ecco chi entra e chi esce La carta più pesante raffigura, in alternativa a Fontana, Letizia Moratti, come più di un esponente del partito ha lasciato intendere prima e immediatamente dopo il voto ...I ragazzi mettono sul tavolo le loro aspettative. Tanti i modi di pensare, ma c’è una preoccupazione comune: il futuro da costruire ...