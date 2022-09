Il doppio guasto scatena il panico: fughe di gas e allerta massima (Di martedì 27 settembre 2022) C'è qualcosa che non va nelle forniture di gas. Il gasdotto Nord Stream 1 che collega la Russia alla Germania è stato interessato da due fughe di gas nel Mar Baltico, una perdita segnalata dalle autorità danesi e svedesi. Le fughe di gas si registrano all'indomani dell'annuncio di una perdita nel gasdotto Nord Stream 2. «Le autorità sono state ora informate che ci sono state altre due perdite nel gasdotto Nord Stream 1, che non è più operativo, ma contiene gas», ha detto il ministro del clima danese in una nota, annunciando «l'innalzamento del livello di allerta del settore elettrico e del gas» nel paese nordico. Il gasdotto russo Nord Stream 1 ha subito un calo di pressione subito dopo quella subita lunedì da Nord Stream 2. «Stasera i dipendenti del centro di controllo Nord Stream 1 hanno registrato un calo di pressione in ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) C'è qualcosa che non va nelle forniture di gas. Il gasdotto Nord Stream 1 che collega la Russia alla Germania è stato interessato da duedi gas nel Mar Baltico, una perdita segnalata dalle autorità danesi e svedesi. Ledi gas si registrano all'indomani dell'annuncio di una perdita nel gasdotto Nord Stream 2. «Le autorità sono state ora informate che ci sono state altre due perdite nel gasdotto Nord Stream 1, che non è più operativo, ma contiene gas», ha detto il ministro del clima danese in una nota, annunciando «l'innalzamento del livello didel settore elettrico e del gas» nel paese nordico. Il gasdotto russo Nord Stream 1 ha subito un calo di pressione subito dopo quella subita lunedì da Nord Stream 2. «Stasera i dipendenti del centro di controllo Nord Stream 1 hanno registrato un calo di pressione in ...

