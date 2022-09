“I vecchi non devono votare”. Fulmini della Lucarelli sulla influencer di sinistra che dice corbellerie (Di martedì 27 settembre 2022) Non era necessario un intervento di Selvaggia Lucarelli per far comprendere al mondo che le parole delle influencer non sono oro colato, anzi spesso sono un concentrato di idiozie. Tuttavia, le imitatrici di Chiara Ferragni, icona indiscussa della sinistra, sono tante. Tra costoro anche una certa Giulia Torelli, nota su Instagram come “rockandfiocc”. La quale dà consigli di moda. Vanity Fair le ha dedicato una copertina. Addirittura. Questa tizia dice cose ardite, tipo che oggi una come Marilyn sarebbe considerata una “cozza”. Trentenne, vive a Milano, e siccome ha molti follower spara giudizi a raffica. Tra cui uno che ha fatto arrabbiare Selvaggia Lucarelli la quale si è vendicata promuovendo uno shitstorm contro l’avventata influencer. Che aveva detto questa Giulia ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 settembre 2022) Non era necessario un intervento di Selvaggiaper far comprendere al mondo che le parole dellenon sono oro colato, anzi spesso sono un concentrato di idiozie. Tuttavia, le imitatrici di Chiara Ferragni, icona indiscussa, sono tante. Tra costoro anche una certa Giulia Torelli, nota su Instagram come “rockandfiocc”. La quale dà consigli di moda. Vanity Fair le ha dedicato una copertina. Addirittura. Questa tiziacose ardite, tipo che oggi una come Marilyn sarebbe considerata una “cozza”. Trentenne, vive a Milano, e siccome ha molti follower spara giudizi a raffica. Tra cui uno che ha fatto arrabbiare Selvaggiala quale si è vendicata promuovendo uno shitstorm contro l’avventata. Che aveva detto questa Giulia ...

