GF Vip 7, il flirt tra Pamela Prati e Marco Bellavia è preparato? Lo zampino di Signorini (Di martedì 27 settembre 2022) Da quando è entrato nella casa della settima edizione del Grande Fratello Vip con tutta la sua allegria e solarità, Marco Bellavia ha espresso fin da subito il suo interesse verso Pamela Prati. Sono bastati pochi giorni per trasformare l'interesse in corteggiamento, tanto che nel corso dell'ultimo appuntamento sono spuntati già filmati pro love story tra loro. Un fatto che ha incuriosito il web, ma che l'ha anche lasciato perplesso, motivo per cui si ipotizza ci sia lo zampino di Alfonso Signorini. GF Vip, Marco Bellavia furibondo: scontro nella notte con Daniele Dal Moro Il mental coach è in nomination questa settimana e ha ben chiaro di chi sia la colpa, ma gli ...

