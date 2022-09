Docenti di sostegno in aumento. Ma di ruolo sono il 43,7%. Nel 2001/2002 erano 60,8%. I dati del Ministero (Di martedì 27 settembre 2022) Gli insegnanti di sostegno in Italia sembrano aumentare quanto gli alunni con disabilità ma contemporaneamente si assiste ad una diminuzione dei posti per il sostegno didattico e a una quota sempre minore di insegnanti di ruolo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 settembre 2022) Gli insegnanti diin Italia sembrano aumentare quanto gli alunni con disabilità ma contemporaneamente si assiste ad una diminuzione dei posti per ildidattico e a una quota sempre minore di insegnanti di. L'articolo .

ProDocente : Lazio: già siamo al cambio dei docenti di sostegno, le famiglie non si rassegnano! - TecnicaScuola : Lazio: già siamo al cambio dei docenti di sostegno, le famiglie non si rassegnano! -- - ProDocente : Carta docente, niente bonus 500 euro per i docenti assunti da Gps sostegno e i vincitori del concorso straordinario… - orizzontescuola : Carta docente, niente bonus 500 euro per i docenti assunti da Gps sostegno e i vincitori del concorso straordinario… - essexelle : un docente di sostegno entra in una classe scolastica ma a quel punto magicamente il docente di sostegno è sulla cl… -