“Convocazione al Mondiale? Mario Rui ha un vantaggio”: il portoghese ex Napoli è sicuro (Di martedì 27 settembre 2022) In questi giorni si sta disputando l’ultima competizione introdotta dalla UEFA, la Nations League. Quest’ultima ha fatto stoppare per due settimane i campionati nazionali che riprenderanno proprio questo weekend. Sono molti i giocatori del Napoli che hanno preso parte alla Nations. Tra gli azzurri convocati dalle proprie nazionali ce n’è una che ha sorpreso un po’ tutti: Mario Rui con il suo Portogallo. Il terzino sinistro del Napoli infatti era da un po’ di tempo fuori dal giro della nazionale, ma è stato chiamato per sostituire l’infortunato Raphael Guerreiro. Sicuramente un inizio di stagione così brillante ha stupito tutti, Santos (allenatore del Portogallo) compreso. Nel primo match con la Repubblica Ceca, Mario Rui è stato anche protagonista: 90 minuti e assist a Bruno Fernandes per il momentaneo 2-0 ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 27 settembre 2022) In questi giorni si sta disputando l’ultima competizione introdotta dalla UEFA, la Nations League. Quest’ultima ha fatto stoppare per due settimane i campionati nazionali che riprenderanno proprio questo weekend. Sono molti i giocatori delche hanno preso parte alla Nations. Tra gli azzurri convocati dalle proprie nazionali ce n’è una che ha sorpreso un po’ tutti:Rui con il suo Portogallo. Il terzino sinistro delinfatti era da un po’ di tempo fuori dal giro della nazionale, ma è stato chiamato per sostituire l’infortunato Raphael Guerreiro. Sicuramente un inizio di stagione così brillante ha stupito tutti, Santos (allenatore del Portogallo) compreso. Nel primo match con la Repubblica Ceca,Rui è stato anche protagonista: 90 minuti e assist a Bruno Fernandes per il momentaneo 2-0 ...

