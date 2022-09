Conto corrente: costo medio annuo in salita, meglio online (Di martedì 27 settembre 2022) Altroconsumo ha analizzato i conti correnti con le migliori condizioni economiche e i più significativi inclusi nel suo database, elaborando per L’Economia del Corriere della Sera un’indagine sul costo medio del Conto corrente, profilando come titolare 3 categorie: famiglie con operatività media (228 operazioni in un anno), giovani (164) e pensionati (189 operazioni). Raffrontando i costi del Conto corrente su dati aggiornati al 21 settembre 2022 con quelli dell’8 febbraio 2022, si nota in tutte e tre le categorie un aumento del costo medio. meglio i conti online. Conto corrente: aumenta il costo medio annuo per le famiglie C’è ... Leggi su risparmioggi (Di martedì 27 settembre 2022) Altroconsumo ha analizzato i conti correnti con le migliori condizioni economiche e i più significativi inclusi nel suo database, elaborando per L’Economia del Corriere della Sera un’indagine suldel, profilando come titolare 3 categorie: famiglie con operatività media (228 operazioni in un anno), giovani (164) e pensionati (189 operazioni). Raffrontando i costi delsu dati aggiornati al 21 settembre 2022 con quelli dell’8 febbraio 2022, si nota in tutte e tre le categorie un aumento deli conti: aumenta ilper le famiglie C’è ...

