Buon compleanno Totti: ”Auguri vita”, Cristian e Chanel fanno gli auguri al papà, tra loro nulla è cambiato (Di martedì 27 settembre 2022) Francesco Totti e Ilary sono ai ferri corti, legalmente parlando. La separazione è giunta a piena maturazione, e ormai è una questione solamente burocratica. Ognuno sta conducendo la propria vita. A continuare ad unirli c’è ora solamente il frutto del loro amore passato: i figli. E oggi più che mai – 27 settembre – rimangono una conferma importante, soprattutto per il Capitano che compie gli anni. Buon compleanno Totti: il messaggio dei figli Il campione, ad ogni modo, resta un ottimo padre, qualità che da sempre la sua ex moglie gli riconosce, anche oggi che i due non hanno più nulla da dirsi. I suoi figli, che intervengono dopo mesi di scorribande social, gossip e notizie rosa sui tabloid, ci tengono oggi più che mai a far sapere con assoluta certezza che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 settembre 2022) Francescoe Ilary sono ai ferri corti, legalmente parlando. La separazione è giunta a piena maturazione, e ormai è una questione solamente burocratica. Ognuno sta conducendo la propria. A continuare ad unirli c’è ora solamente il frutto delamore passato: i figli. E oggi più che mai – 27 settembre – rimangono una conferma importante, soprattutto per il Capitano che compie gli anni.: il messaggio dei figli Il campione, ad ogni modo, resta un ottimo padre, qualità che da sempre la sua ex moglie gli riconosce, anche oggi che i due non hanno piùda dirsi. I suoi figli, che intervengono dopo mesi di scorribande social, gossip e notizie rosa sui tabloid, ci tengono oggi più che mai a far sapere con assoluta certezza che ...

OfficialASRoma : ?? Buon compleanno ???? #ASRoma - Azzurri : ?? Buon compleanno a Francesco #Totti?? ???? 58 presenze e 9 gol in #Nazionale ?? Campione del Mondo 2006 ?? Campione… - chetempochefa : «Se riuscissimo a metterci nei panni degli altri, tanto da sentire gli altri come se fossimo noi, non avremmo bisog… - cuba98w : RT @fanpage: Buon compleanno Francesco #Totti! #27settembre - gmgvnt : RT @OfficialASRoma: ?? Buon compleanno ???? #ASRoma -