Bimbo lasciato cadere nel vuoto in via Foria, 18 anni al domestico (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl gup di Napoli Nicoletta Campanaro, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato, ha condannato a 18 anni di reclusione Mariano Cannio, il domestico 39enne ritenuto responsabile dell’omicidio del piccolo Samuele, il Bimbo di 4 anni lasciato cadere nel vuoto, il 17 settembre 2021, dal balcone della casa dei genitori, in via Foria, a Napoli. La stessa condanna chiesta dal sostituto procuratore Barbara Aprea, che ha contestato all’imputato (affetto da patologie della sfera psichiatrica ma ritenuto capace di intendere e volere) il reato di omicidio aggravato. Cannio (difeso dall’avvocato Maria Assunta Zotti) il giorno in cui Samuele è precipitato, stava facendo le pulizie a ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl gup di Napoli Nicoletta Campanaro, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato, ha condannato a 18di reclusione Mariano Co, il39enne ritenuto responsabile dell’omicidio del piccolo Samuele, ildi 4nel, il 17 settembre 2021, dal balcone della casa dei genitori, in via, a Napoli. La stessa condanna chiesta dal sostituto procuratore Barbara Aprea, che ha contestato all’imputato (affetto da patologie della sfera psichiatrica ma ritenuto capace di intendere e volere) il reato di omicidio aggravato. Co (difeso dall’avvocato Maria Assunta Zotti) il giorno in cui Samuele è precipitato, stava facendo le pulizie a ...

anteprima24 : ** Bimbo lasciato cadere nel vuoto in via Foria, 18 anni al domestico ** - SimoNetOnTheNet : Non guardo mai #dottoriincorsia perché mi sento male, ho lasciato acceso mentre facevo altro e ho sentito il dottor… - Marina47995810 : @robertosaviano Se tu hai sempre detto che avresti lasciato il paese in caso di vittoria della destra, dimostrando… - fabriziosbardel : Nel giardino di una casa di Somma Lombardo un rottweiler, lasciato libero, ha azzannato un bimbo di tre anni che s… - AlessiawonderC : @silvia92745700 @MadameA02 Uno dei profili più scemi di Twitter. Mammamia, una cosa terrificante. Sicuramente un b… -