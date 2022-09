Argentina, febbre a 90 per le figurine: il calciatore Jonathan Torres scambia i pantaloncini da gioco per 4 pacchetti! (Di martedì 27 settembre 2022) Il Mondiale in Qatar incombe e nonostante i progressi tecnologici, impazza già la caccia alla figurina per la rassegna iridata, in programma... Leggi su calciomercato (Di martedì 27 settembre 2022) Il Mondiale in Qatar incombe e nonostante i progressi tecnologici, impazza già la caccia alla figurina per la rassegna iridata, in programma...

fracostanzo : Mal di gola, tosse e qualche linea di febbre, così ho passato il mio primo weekend in Argentina. Propoli e vitamina C mio unico credo. - romanewseu : Dall'#Argentina: febbre 'Mondiale', i giocatori dell'#Albiceleste pensano ad una particolare richiesta ai club ??… - PepeMartinez_22 : @Oly_Tee Febbre Argentina - fanpage : In Argentina la febbre dei Mondiali sta diventando sempre più alta -