Alunni con disabilità in aumento. Ma i posti di sostegno diminuiscono. Tutti i dati [SCARICA PDF] (Di martedì 27 settembre 2022) Il Ministero dell'Istruzione pubblica un focus in cui sono riportati i principali dati sugli Alunni disabilità frequentanti le scuole italiane di ogni grado di istruzione – statali, paritarie e non paritarie iscritte in albo -per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. L'articolo Alunni con disabilità in aumento. Ma i posti di sostegno diminuiscono. Tutti i dati SCARICA PDF . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 settembre 2022) Il Ministero dell'Istruzione pubblica un focus in cui sono riportati i principalisuglifrequentanti le scuole italiane di ogni grado di istruzione – statali, paritarie e non paritarie iscritte in albo -per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. L'articoloconin. Ma idiPDF .

orizzontescuola : Alunni con disabilità in aumento. Ma i posti di sostegno diminuiscono. Tutti i dati [SCARICA PDF] - ValentinaFalle1 : @MrWolfTheReven1 @RomaNoGreenPass Oh! Piano con le offese!!! Che I miei alunni ste cose le capiscono perfettamente ?? - Joe911S : @FBastardInside Fratello, che dirle? Non mi è mai piaciuta e non mi piacerà nemmeno da pensionata. Abbiamo archiv… - luciano55321084 : La lezione (dimenticata) del Covid. Ritorno a scuola con più di 30 alunni per classe - Marcoz57 : La scuola va privatizzata, con stretto controllo statale e congrue borse di studio per i meritevoli. Lo Stato dovre… -