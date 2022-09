Ungheria, sulle sponde del Danubio sono pronti a festeggiare (Di lunedì 26 settembre 2022) Il calcio magiaro sta lentamente rifiorendo da un periodo oscuro che aveva relegato una delle selezioni più temute, almeno fino agli anni settanta, ad un oblio praticamente costante. La convinzione dell’Ungheria è nata partita dopo partita, competizione dopo competizione e nella gara di questa sera di Nations League, ultima sfida del Gruppo 3 della Lega A, la formazione dell’Est tenterà di compiere l’ultimo passettino per staccare il pass alla fase finale del torneo. Un risultato impossibile da pronosticare al momento del sorteggio: i ragazzi di Marco Rossi erano stati inseriti in un girone dantesco insieme ad Inghilterra, Germania ed Italia. Un gruppo che, sempre secondo le previsioni, avrebbe regalato soltanto le briciole al movimento sportivo di Budapest. Tra lo stupore generale, invece, i magiari hanno conquistato sul campo ben 10 punti in cinque gare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) Il calcio magiaro sta lentamente rifiorendo da un periodo oscuro che aveva relegato una delle selezioni più temute, almeno fino agli anni settanta, ad un oblio praticamente costante. La convinzione dell’è nata partita dopo partita, competizione dopo competizione e nella gara di questa sera di Nations League, ultima sfida del Gruppo 3 della Lega A, la formazione dell’Est tenterà di compiere l’ultimo passettino per staccare il pass alla fase finale del torneo. Un risultato impossibile da pronosticare al momento del sorteggio: i ragazzi di Marco Rossi erano stati inseriti in un girone dantesco insieme ad Inghilterra, Germania ed Italia. Un gruppo che, sempre secondo le previsioni, avrebbe regalato soltanto le briciole al movimento sportivo di Budapest. Tra lo stupore generale, invece, i magiari hanno conquistato sul campo ben 10 punti in cinque gare ...

ilfoglio_it : L'Italia di Meloni come l'Ungheria e la Polonia? Cosa ha detto davvero Ursula von der Leyen sulle elezioni italiane… - CalcioNews24 : Le probabili scelte di formazione verso #UngheriaItalia ?? - taologia : RT @RadioRadioWeb: ?? «Se Italia come l'Ungheria e la Polonia abbiamo strumenti» Le parola di Ursula Von der Leyen, presidente della Commiss… - emanuelewolves : RT @RadioRadioWeb: ?? «Se Italia come l'Ungheria e la Polonia abbiamo strumenti» Le parola di Ursula Von der Leyen, presidente della Commiss… - epizefiri : RT @RadioRadioWeb: ?? «Se Italia come l'Ungheria e la Polonia abbiamo strumenti» Le parola di Ursula Von der Leyen, presidente della Commiss… -